La definizione e la soluzione di: Lasciare il luogo di origine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici.

Soluzione 7 lettere : MIGRARE

Curiosità/Significato su: Lasciare il luogo di origine L'immigrazione è il trasferimento permanente o temporaneo di singoli individui o di gruppi di persone in un paese o luogo diverso da quello di origine. Il fenomeno ...

Altre definizioni con lasciare; luogo; origine; Non lasciare come; Non si possono lasciare a piedi; Si può lasciare sotto un post nei social network; Il libro dove lasciare un commento nei B&B ing; Enumerazione e descrizione di oggetti presenti in un luogo ; Relativa alla regione spagnola con capoluogo Vitoria; Veduta generale di un luogo ; Il luogo dove... non c è anima viva; Sacca di origine patologica contenente un solido o un liquido; Dà origine a una famiglia o a una dinastia; Motivo, origine ; Considerava l'acqua come origine di tutte le cose;