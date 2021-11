La definizione e la soluzione di: La sua non era una vera e propria nave. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : NOÈ

Curiosità/Significato su: La sua non era una vera e propria nave Vera Croce è il nome dato alla croce sulla quale Gesù fu crocifisso. La reliquia sarebbe stata ritrovata a Gerusalemme nell'anno 327-328 dalla madre dell'imperatore ...

Altre definizioni con vera; propria; nave; Vasta pianura povera di acqua; Abbevera toio per il bestiame; Senso dominante di composta e severa sacralità e devozione; _ vera : pianta grassa; Permette all accusato di dimostrare la propria innocenza; La persona a cui spetta un bene espropria to; È propria del problema facilissimo; Perdere la propria salute; Si cala in mare dalla nave che va a picco; Ottimo vino del Canave se; La sterzata della nave ; Vi sta la nave ancorata; Cerca nelle Definizioni