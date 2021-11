La definizione e la soluzione di: Lievito Secco Attivo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : LSA

Curiosità/Significato su: Lievito Secco Attivo appartenente al regno dei funghi, comunemente noto come "lievito di birra", è una nota specie di lievito della famiglia Saccharomycetaceae che si riproduce ...

Altre definizioni con lievito; secco; attivo; Spesso aromatizza il lievito per dolci; Il lievito la fa gonfiare; Si rifà alla barca tirata a secco ; Provincia del prosecco ; Il frutto che secco vale niente; Pane secco consumato dai cowboy; Bilancia l attivo ; Relativi al più alto vulcano attivo d'Europa; Fm: l'elemento radioattivo ; Aggettivo per un uomo cattivo ed empio; Cerca nelle Definizioni