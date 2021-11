Individua i sommergibili | Sabato 27 novembre 2021

La definizione e la soluzione di: Individua i sommergibili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici del 27/11/2021 (per le risposte multiple o diverse soluzioni a stesse Definizioni, ti basta cercare o controllare i link in basso). Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SONAR

Curiosità/Significato su: Individua i sommergibili miglior sommergibile non tedesco della seconda guerra mondiale. Dopo il necessario periodo di addestramento in seno alla XXII Squadriglia sommergibili con ...

Altre definizioni con individua; sommergibili; individua to o rialzato; individua l'auto; Relativi a se stessi, individua li, come certi dati; Prestazioni... individua li; Tubi di avvistamento a bordo dei sommergibili ; Sono come gli occhi dei sommergibili ; Una nave antisommergibili ; Individua... i sommergibili ; Cerca nelle Definizioni