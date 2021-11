Vano, inefficace | Venerdì 26 novembre 2021

La definizione e la soluzione di: Vano, inefficace. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici del 26/11/2021 (per le risposte multiple o diverse soluzioni a stesse Definizioni, ti basta cercare o controllare i link in basso). Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : INANE

Curiosità/Significato su: Vano, inefficace inutilmente punitivi dei superiori, fino a trovare la morte durante l'ennesimo, vano attacco per la riconquista del Monte Fior. Il tenente Sassu, durante i mesi ...

Altre definizioni con vano; inefficace; venerdì; novembre; 2021; Si salvano ... con la capra; Le operaie che lavoravano nelle risaie; Da questo si ricavano le copie; Si stringevano con gli eserciti; inefficace mente represso o dissimulato; Vano, inefficace ; inefficace ; E' inefficace senza esca; Liquore inglese | venerdì 26 novembre 2021; Delimitano la porta | venerdì 26 novembre 2021; Il primo alimento | venerdì 26 novembre 2021; Sostegno vegetale | venerdì 26 novembre 2021