La definizione e la soluzione di: Tipo di lettera... che nessuno vorrebbe ricevere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MINATORIA

Curiosità/Significato su: Tipo di lettera... che nessuno vorrebbe ricevere questo per il fatto che, come i buon samaritani fanno del bene senza voler ricevere nulla in cambio e preferiscono dare anziché ricevere, così fa il papa ...

