Thomas Stearns, autore di Assassinio nella cattedrale | Venerdì 26 novembre 2021

La definizione e la soluzione di: Thomas Stearns, autore di Assassinio nella cattedrale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici del 26/11/2021 (per le risposte multiple o diverse soluzioni a stesse Definizioni, ti basta cercare o controllare i link in basso). Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ELIOT

Curiosità/Significato su: Thomas Stearns, autore di Assassinio nella cattedrale uomini vuoti, Ash Wednesday, Quattro quartetti, Assassinio nella cattedrale e Cocktail Party. È stato autore inoltre del saggio Tradition and the Individual ...

Altre definizioni con thomas; stearns; autore; assassinio; nella; cattedrale;