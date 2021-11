La definizione e la soluzione di: Il terno... più ambito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SECCO

Curiosità/Significato su: Il terno... piu ambito Fortunensis. Fu chiamata poi Pieve di Terno, poiché la giurisdizione plebana della chiesa di Terno comprendeva tutta l'Isola. Il primo documento che attesta l'origine ...

