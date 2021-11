La definizione e la soluzione di: Sbagliare... come un orologio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SGARRARE

Curiosità/Significato su: Sbagliare... come un orologio L'orologio atomico è un tipo di orologio in cui la base del tempo è determinata dalla frequenza di risonanza di un atomo. Aiuto Tempo coordinato universale ...

Altre definizioni con sbagliare; come; orologio; Viaggiare, vagare e... sbagliare ; Vagare o sbagliare ; Il crostaceo che se preso... fa sbagliare !; sbagliare è umano, perseverare è __; Un vegetale come la guaranà; Gridare... come un cane; Uno scrittore come Eschilo; Un personaggio fantastico come Shrek; Assicura l orologio da polso; orologio per l accensione; Dà la carica all orologio al quarzo; L orologio che si rovescia;