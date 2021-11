La definizione e la soluzione di: Operazione del dare forma ad una lamiera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : SAGOMATURA

Curiosità/Significato su: Operazione del dare forma ad una lamiera schiumatura o la sinterizzazione: serve a dare la forma intermedia o finale al pezzo o il materiale da lavorare. A seconda del diverso tipo di lavorazione cambiano ...

Un operazione poco comune... del contadino; Un'operazione tessile; operazione nel porto; Un'operazione di Polizia; Gridare ... come un cane; Guardare dal buco della serratura; Servono per bendare ; Scrisse E le stelle stanno a guardare ; Bill, Re dell informa tica; Incrostazione che si può forma re sui denti; Una serie di forma lità | Venerdì 26 novembre 2021; La forma dell Italia; Tagliano la lamiera ; Profilare una lamiera ; lamiera per barattoli; Una lamiera per cucinare;