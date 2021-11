Non servono per la pesca subacquea | Venerdì 26 novembre 2021

La definizione e la soluzione di: Non servono per la pesca subacquea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici del 26/11/2021 (per le risposte multiple o diverse soluzioni a stesse Definizioni, ti basta cercare o controllare i link in basso). Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : AMI

Curiosità/Significato su: Non servono per la pesca subacquea provincia di La Altagracia a 30 km dall'aeroporto internazionale de La Romana, nella Repubblica Dominicana. Un paesino caraibico che vive di pesca e turismo ...

Altre definizioni con servono; pesca; subacquea; servono per bendare; servono per risolvere un quesito; Quelli essenziali... non servono nell'alimentazione; servono al barbiere; Si pesca nei mari nordici; Ceste per pesca re aragoste; Navi da pesca con l'arpione a prua; Un'insidia... mimetizzata dal pesca tore; Insidia subacquea ; Arma usata nella pesca subacquea ; Non servono per la pesca subacquea