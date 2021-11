La definizione e la soluzione di: Non è possibile prevederlo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : CASO

Curiosità/Significato su: Non e possibile prevederlo poteva essere sia breve che lunga ed avevano valore fonematico (non era possibile prevederlo automaticamente da altre proprietà della parola). Ci poteva essere ...

