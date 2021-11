Mucchio di rami secchi | Venerdì 26 novembre 2021

La definizione e la soluzione di: Mucchio di rami secchi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici del 26/11/2021 (per le risposte multiple o diverse soluzioni a stesse Definizioni, ti basta cercare o controllare i link in basso). Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : STIPA

Curiosità/Significato su: Mucchio di rami secchi costruito su vecchi alberi in un ambiente alto con rami secchi. Ha un diametro di 50 – 100 cm. Il mucchio per la covata viene ovattato con erba, fogliame ...

Sono in coppia nel mucchio ; Un mucchio di bugie; Un mucchio di covoni; mucchio alto e composto di materiale; Oggetti di cerami ca; L albero dai rami penduli; Termina con sei rami ; Conifere a pirami de; Denomina champagne e spumante molto secchi ; Rendono secchi i prati; Fastelli di rami secchi ; Biscotti secchi con semi aromatici;