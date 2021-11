La definizione e la soluzione di: La modulazione che caratterizza i diversi dialetti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CADENZA

Curiosità/Significato su: La modulazione che caratterizza i diversi dialetti iniziarono ad utilizzare i loro dialetti di origine latina, i volgari, per rivolgersi non solamente ai chierici ma a tutti i laici che erano in grado di comprendere ...

Altre definizioni con modulazione; caratterizza; diversi; dialetti; La modulazione FM delle radio; modulazione della voce; caratterizza la musica dodecafonica; caratterizza il TGV; caratterizza il pellicano; caratterizza no i volatili; Si ottiene sovrapponendo scatti diversi ; Detto di tessuto avente due diritti diversi l'uno dall'altro; Carta geografica che diversi fica la possibilità di terremoti nel territorio; Ha diversi canali e stazioni ma non è Venezia; Schiacciare bitume... o un avversario dialetti co; Abilità oratoria e dialetti ca; E ricco di dialetti ; Provocazione dialetti ca alla francese fra; Cerca nelle Definizioni