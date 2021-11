La definizione e la soluzione di: Minerale dal colore simile a quello delle unghie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ONICE

Curiosità/Significato su: Minerale dal colore simile a quello delle unghie struttura lamellare. Le unghie delle scimmie antropomorfe e di molti altri primati sono formate solamente dalla unguis (mancando la sub-unghia), mentre altri gruppi ...

Altre definizioni con minerale; colore; simile; quello; delle; unghie; Un tipo di concrezione minerale ; Un minerale detto anche granato di Boemia; minerale ignifugo dall'uso vietato perché nocivo; minerale usato come concime e nella fabbricazione di esplosivi; Il colore della cronaca sentimentale | Venerdì 26 novembre 2021; Un colore di capelli; Il primo tennista di colore ad aver vinto Wimbledon; Che tendono al colore del rubino; Mammifero simile al lupo che si nutre di carogne; E simile al clarinetto | Venerdì 26 novembre 2021; E simile alla seta | Venerdì 26 novembre 2021; E simile alla seta | Venerdì 26 novembre 2021; quello di potassio è usato dal fotografo; quello di lungo corso è un esperto navigante; Nella storia ce quello “Medio”; quello della Calabria è Catanzaro; Nata a Grand Prairie il 22 luglio 1992, la cantante statunitense è una delle protagoniste del film “Un giorno di pioggia a New York; La figura retorica delle parabole; L insieme delle persone di un centro abitato; Una spiaggia delle Marche | Venerdì 26 novembre 2021; Lo sono le unghie dei gatti; Verniciare le unghie ; Vernice colorata per unghie ; Lo è chi si mangia compulsivamente le unghie ; Cerca nelle Definizioni