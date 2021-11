La definizione e la soluzione di: Mammifero simile al lupo che si nutre di carogne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SCIACALLO

Curiosità/Significato su: Mammifero simile al lupo che si nutre di carogne predatore di invertebrati e mammiferi di taglia piccola, benché a volte si nutra anche di prede più grosse. Altre fonti di nutrimento includono le carogne, la ...

Altre definizioni con mammifero; simile; lupo; nutre; carogne; La pecora che fu il primo mammifero clonato; mammifero acquatico; mammifero delle Ande; Il mammifero detto anche poltrone; E simile al clarinetto | Venerdì 26 novembre 2021; E simile alla seta | Venerdì 26 novembre 2021; E simile alla seta | Venerdì 26 novembre 2021; È simile alla pala; Il compianto Lucio della canzone Attenti al lupo ; In lupo Alberto, il soprannome di Joseph il papero; Il maiale molto colto in lupo Alberto; Cuore di lupo ; Insetto che si nutre di vegetali; Lo è un animale che si nutre di escrementi; Si nutre per i codardi; Si nutre di resti; Si nutrono anche di carogne ; Si nutrono di carogne ; Canidi lupini che si nutrono di carogne ; Belva africana che si nutre di carogne ; Cerca nelle Definizioni