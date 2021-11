La definizione e la soluzione di: Macchina per ridurre il metallo in lastre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : LAMINATOIO

Curiosità/Significato su: Macchina per ridurre il metallo in lastre argento, acciaio inossidabile), per cui mettendo a contatto un metallo meno nobile e un metallo più nobile sarà il metallo meno nobile a corrodersi (fungendo ...

Altre definizioni con macchina; ridurre; metallo; lastre; macchina del rilegatore; Vi ripongono le valigie coloro che viaggiano in macchina ; Impedisce il funzionamento di un macchina rio; Una macchina per lo stampaggio di metalli; ridurre a brandelli; Dichiarazione mirante a ridurre l'importanza di una notizia già data; ridurre lo svantaggio e portarsi in testa; ridurre la distanza, avvicinare; Un metallo per casse di orologi; metallo per posate; Un metallo ; Un metallo da podi olimpici; Rimettono le lastre rotte; lastre di metallo; Interpreta certe lastre ; Grosse lastre di metallo;