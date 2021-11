Lunedì nel datario | Venerdì 26 novembre 2021

La definizione e la soluzione di: Lunedì nel datario. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici del 26/11/2021 (per le risposte multiple o diverse soluzioni a stesse Definizioni, ti basta cercare o controllare i link in basso). Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : LUN

Curiosità/Significato su: Lunedi nel datario Immobiliari). Cfr. Il Sole 24 Ore del 29 dicembre 2008 (Inserto: Dossier del Lunedì pag. 4) ^ La Provincia di Trieste, corrispondente sotto il profilo demografico ...

Altre definizioni con lunedì; datario; venerdì; novembre; 2021; Prima di lunedì e sabato; Va da lunedì a domenica; Si festeggia il lunedì dell'Angelo; Il lunedì dell'Angelo; Gennaio sul datario ; Difetta al ritardatario ; Dopo lug sul datario ; Mercoledi sul datario ; Un amico... di Tizio | venerdì 26 novembre 2021; Ripetuto, indica il suono della campanella | venerdì 26 novembre 2021; Una pianta medicinale | venerdì 26 novembre 2021; Aprire il fuoco | venerdì 26 novembre 2021; Una spiaggia delle Marche | venerdì 26 novembre 2021; Un amico... di Tizio | Venerdì 26 novembre 2021; Ripetuto, indica il suono della campanella | Venerdì 26 novembre 2021; Una pianta medicinale | Venerdì 26 novembre 2021; Aprire il fuoco | Venerdì 26 novembre 2021; Una spiaggia delle Marche | Venerdì 26 novembre 2021; Un amico... di Tizio | Venerdì 26 novembre 2021 ; Ripetuto, indica il suono della campanella | Venerdì 26 novembre 2021 ; Una pianta medicinale | Venerdì 26 novembre 2021 ; Aprire il fuoco | Venerdì 26 novembre 2021 ; Una spiaggia delle Marche | Venerdì 26 novembre 2021 ; Cerca nelle Definizioni