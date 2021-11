Liquore inglese | Venerdì 26 novembre 2021

La definizione e la soluzione di: Liquore inglese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici del 26/11/2021 (per le risposte multiple o diverse soluzioni a stesse Definizioni, ti basta cercare o controllare i link in basso). Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : GIN

Curiosità/Significato su: Liquore inglese di pan di Spagna o savoiardi, inzuppati in diversi liquori, a strati di crema pasticcera. Il liquore usato di solito è l'alchermes, che oltre al sapore ...

La League Serie A del calcio inglese ; __ Hornby: scrittore inglese ; I termini stranieri assonanti con quelli italiani, ma di significato diverso es: in inglese carbon è carbonio, non carbone, che si dice coal; Il primo cardinale inglese