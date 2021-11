Furono la terza patria di Einstein | Venerdì 26 novembre 2021

La definizione e la soluzione di: Furono la terza patria di Einstein. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici del 26/11/2021 (per le risposte multiple o diverse soluzioni a stesse Definizioni, ti basta cercare o controllare i link in basso). Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : USA

Curiosità/Significato su: Furono la terza patria di Einstein conservò nel suo modello la costante cosmologica, proposta da Einstein, ma abbandonata da lui e da quasi tutti gli altri fisici dopo la scoperta dell'espansione ...

