La definizione e la soluzione di: Dev essere attraversato a velocità ridotta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici.

Soluzione 7 lettere : ABITATO

Curiosità/Significato su: Dev essere attraversato a velocita ridotta stessa cosa) è così concentrata che la velocità di fuga assumerebbe valori pari o addirittura superiori alla velocità della luce. I corpi del tipo suddetto ...

