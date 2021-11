La definizione e la soluzione di: Consonanti in linea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : LN

Curiosità/Significato su: Consonanti in linea simile a quello delle consonanti fricative. Analogamente alle altre consonanti sonore, le affricate sonore presentano una linea di bassa frequenza, detta ...

