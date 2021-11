Città greca che fu a lungo rivale di Atene | Venerdì 26 novembre 2021

La definizione e la soluzione di: Città greca che fu a lungo rivale di Atene. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici del 26/11/2021 (per le risposte multiple o diverse soluzioni a stesse Definizioni, ti basta cercare o controllare i link in basso). Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CORINTO

Curiosità/Significato su: Citta greca che fu a lungo rivale di Atene antecedente, fu un conflitto che durò all'incirca 27 anni, dal 431 a.C. al 404 a.C., e che vide interessate le due potenze greche, Atene e Sparta. Gli ...

