La definizione e la soluzione di: Un azione punita dal codice penale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : REATO

Curiosità/Significato su: Un azione punita dal codice penale due o tre categorie, a seconda della gravità. Il codice penale italiano attualmente in vigore (codice Rocco), all'art. 17 distingue due diversi tipi di ...

