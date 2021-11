La definizione e la soluzione di: Si usano in terapie di cura alternative. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : FIORI DI BACH

Curiosità/Significato su: Si usano in terapie di cura alternative Uno studio pediatrico del 2011 ha evidenziato come l'uso delle terapie alternative e complementari, che pure vengono presentate come "sicure" dai loro ...

Altre definizioni con usano; terapie; cura; alternative; Si usano per travasare; Si usano sotto i piedi; Si usano per tirare su i pesci; usano la lampada Davy; Cure ospedaliere per pazienti gravi terapie __; terapie ; Studia le cause e le terapie del dolore; Accura te analisi; Assicura l orologio da polso; Lo cura lo spedizioniere; Procura applausi al portiere; L'offerta perentoria di due alternative lat; Tame __, noto gruppo alternative rock; La band alternative metal USA dell'album Infest; Ultime Definizioni