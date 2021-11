La definizione e la soluzione di: Una scienza legata all informatica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : TELEMATICA

Curiosità/Significato su: Una scienza legata all informatica Disambiguazione – Se stai cercando l'azienda statunitense, vedi Informatica (azienda). L'informatica è la scienza che si occupa del trattamento dell'informazione mediante ...

La scienza dei plantari; La scienza di Alessandro Volta; La scienza degli artiglieri; La scienza che studia il quarzo e il berillo; È collegata al computer; Regione francese storicamente legata all'Alsazia; Collegata alla chitarra riproduce vari effetti; Sacca che si porta al collo o legata al cavallo; Una rete informatica locale; L'elettronica e l'informatica applicate alle abitazioni; Un'azienda USA d'informatica ; La Fi di Wi-Fi nell'informatica ing;