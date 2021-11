La definizione e la soluzione di: Una casa in campagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : VILLA

Curiosità/Significato su: Una casa in campagna singolo che possiede le terre attorno alla casa e, solitamente, anche una dimora in città. Alcune case di campagna, come ad esempio Kedleston Hall, Blenheim ...

Altre definizioni con casa; campagna; La casa ceca che fa parte del gruppo Volkswagen; Zegna: casa di moda; La più nota casa automobilistica spagnola; Si salutano lungo le scale di casa ; Imbianca tutta la campagna ; Pic __ = scampagna ta; La campagna romana; Edificio di campagna ; Ultime Definizioni