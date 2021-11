La definizione e la soluzione di: Tra quelli locali ci sono i Comuni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ENTI

Curiosità/Significato su: Tra quelli locali ci sono i Comuni enti locali, per enti locali si intendono: i Comuni; le Province; le Città metropolitane; le Comunità montane; le Comunità isolane; le Unioni di Comuni. Non ...

