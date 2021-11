La definizione e la soluzione di: Un tessuto per camicie pesanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FLANELLA

Curiosità/Significato su: Un tessuto per camicie pesanti camicie rosse dei garibaldini, le camicie nere dei fascisti e le camicie brune dei nazisti. L'importanza della camicia crebbe nell'abbigliamento maschile ...

