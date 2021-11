La definizione e la soluzione di: Squisito modo di preparare le melanzane. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : PARMIGIANA

Curiosità/Significato su: Squisito modo di preparare le melanzane nella pizza di scarole, o le braciole al ragù. Dal latino ex Apicio potrebbe provenire il termine scapece, un modo tipico di preparare le zucchine con ...

