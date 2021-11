La definizione e la soluzione di: Sostano in basi aeree russe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : MIG

Curiosità/Significato su: Sostano in basi aeree russe soldati della stessa fazione sostano nei pressi del punto di controllo, maggiore è la velocità col quale questo viene conquistato. In talune mappe vi sono punti ...

