La definizione e la soluzione di: Sono severe per chi non le rispetta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : LEGGI

Curiosità/Significato su: Sono severe per chi non le rispetta storia come esempio di buon imperatore, rispettò le prerogative del Senato e si prese cura dei sudditi, non aumentò il carico fiscale e favorì il sincretismo ...

