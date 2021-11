La definizione e la soluzione di: Sono lunghi quelli dei girasoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : STELI

Curiosità/Significato su: Sono lunghi quelli dei girasoli girasole fiorisce lo stelo si blocca in direzione est. Per questo motivo i girasoli fioriti non sono più eliotropici, anche se la maggior parte dei fiori ...

Altre definizioni con sono; lunghi; quelli; girasoli; sono severe per chi non le rispetta; Lo sono molti accendini; sono abili a spillare; sono lì per farci ridere; Echinodermi con i tentacoli lunghi e affusolati; lunghi periodi storici; lunghi legumi verdi spesso consumati bolliti; Può farselo un uomo coi capelli lunghi ; I termini stranieri assonanti con quelli italiani, ma di significato diverso es: in inglese carbon è carbonio, non carbone, che si dice coal; quelli delle ruote non sono luminosi; Si soggiorna in quelli ameni; quelli marini si chiamano otarie; Si ricava dai girasoli e dalla soia; Si ricava dai girasoli e dalla soia Olio; Ultime Definizioni