La definizione e la soluzione di: La Simeoni che dominò nel salto in alto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SARA

Curiosità/Significato su: La Simeoni che domino nel salto in alto Il salto in alto è una specialità sia maschile che femminile dell'atletica leggera in cui l'atleta deve superare con un salto un'asticella orizzontale ...

