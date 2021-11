La definizione e la soluzione di: La salsa preparata con capperi e maionese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 7 lettere : TONNATA

Curiosità/Significato su: La salsa preparata con capperi e maionese La maionese (dal francese mayonnaise o dal catalano maonesa) è una salsa cremosa e omogenea, generalmente di colore bianco o giallo pallido, che viene ...

Altre definizioni con salsa; preparata; capperi; maionese; La salsa per l hamburger; Agli Orientali piace la sua salsa ; salsa per il pesce; Come una salsa con maionese, capperi e cipolla; Bell'e preparata ; Carne preparata all'ungherese; Una tipica zuppa maghrebina preparata nel ramadan; Anticipata o preparata da qualcos'altro; Come una salsa con maionese, capperi e cipolla; L insalata di verdura a cubetti con maionese ; Come una salsa con maionese , capperi e cipolla; Un'insalata di verdura a cubetti con maionese ; Una è la maionese ;