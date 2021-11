La definizione e la soluzione di: Ridotte in lunghezza a colpi di forbici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TAGLIATE

Curiosità/Significato su: Ridotte in lunghezza a colpi di forbici mantenere la capacità di taglio sempre intatta. Sono forbici che possono essere utilizzate per lavori analoghi a quelli del coltello, come sminuzzare le erbette ...

Altre definizioni con ridotte; lunghezza; colpi; forbici; Automobili vecchie e malridotte ; ridotte in cattivo stato; Auto di dimensioni ridotte ; ridotte in minuti pezzi; Scarsa in lunghezza ; Scarso in lunghezza ; Una misura di lunghezza inglese; Riduzione della lunghezza ; colpi sce la cistifellea; Riquadri dipinti o scolpi ti; Placca che colpi sce le arterie; colpi te in pieno; Le forbici per potare; Colpo di forbici ; forbici per polare; Segmentate con forbici o coltello; Ultime Definizioni