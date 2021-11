La definizione e la soluzione di: Possono essere comuni o propri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : NOMI

Curiosità/Significato su: Possono essere comuni o propri nei comuni medievali, è previsto dall'art. 114 della costituzione della Repubblica Italiana. Può essere suddiviso in frazioni, le quali possono a loro ...

