La definizione e la soluzione di: Padella adatta per preparare sottilissime frittatine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CREPIERA

Curiosità/Significato su: Padella adatta per preparare sottilissime frittatine mista preparate a mano e fatte soffriggere. Un altro elemento tipico della cucina locale sono le scrippelle: sottilissime frittatine preparate versando ...

