La definizione e la soluzione di: Gustosi pesci dei laghi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : COREGONI

Curiosità/Significato su: Gustosi pesci dei laghi pelagico. Le sue carni sono molto morbide e gustose, di tipico colore rosato, e lo rendono uno tra i pesci più pregiati. La sua importanza per la pesca ...

Altre definizioni con gustosi; pesci; laghi; gustosi pesci di mare... in convento; Disgustosi , mostruosi; gustosi tagli di carne; gustosi ssimo; E letale per i pesci ; Dopo i pesci nello Zodiaco; Cibi allettanti per i pesci ; pesci ottimi alla livornese; Abitano la città dei tre laghi ; I porti delle ville sui laghi ; Presta servizio sui laghi ; Lo sono i laghi Apavatn e Mývatn; Cerca nelle Definizioni