La definizione e la soluzione di: Un frequentato lido della Basilicata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : METAPONTO

Curiosità/Significato su: Un frequentato lido della Basilicata diffusi tra Palidoro e Marina di Cerveteri. Un mare, quello della Città metropolitana di Roma, frequentato soprattutto dagli abitanti del capoluogo e delle ...

Altre definizioni con frequentato; lido; della; basilicata; frequentato parco di Londra; E’ frequentato da giocatori; Un quartiere di Helsinki frequentato dai turisti; È frequentato da bimbi dai 3 mesi ai 3 anni; Pallido come cera; Fiori di color giallo pallido ; Corpo solido proveniente dallo spazio; Un solido ... gelato; Padella adatta per preparare sottilissime frittatine; Rosolate in padella ; Una maga della Disney; E a livello della strada; Papalco in basilicata coast to coast; Nativo della basilicata ; Forma il lago di Acerenza, in basilicata ; Massiccio appenninico tra basilicata e Calabria; Ultime Definizioni