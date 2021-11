La definizione e la soluzione di: _ fiorentine, opera in 8 libri di Machiavelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ISTORIE

Curiosità/Significato su: _ fiorentine, opera in 8 libri di Machiavelli Disambiguazione – "Machiavelli" rimanda qui. Se stai cercando altri significati, vedi Machiavelli (disambigua). Niccolò di Bernardo dei Machiavelli, noto semplicemente ...

Altre definizioni con fiorentine; opera; libri; machiavelli; Razza bovina per fiorentine ; L opera to dell insegnante programmato nelle sue varie fasi; Un opera zione poco comune... del contadino; Sunto di un opera ; Risoluto nell opera re; Disposizione filosofica all equilibri o dello spirito; Filo per cucire libri ; Concludono i libri ; La Casa che stampa e vende libri o giornali; Diede i natali a machiavelli ; Iniziali di machiavelli ; Ultime Definizioni