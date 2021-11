La definizione e la soluzione di: Si è fermata presto nel crescere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : NANA

Curiosità/Significato su: Si e fermata presto nel crescere infanzia, trova però l'ambiente giusto per crescere come atleta. Alle superiori si rivela presto un fenomeno nel football americano, tanto che le migliori ...

Altre definizioni con fermata; presto; crescere; I pomodori verdi alla fermata del treno di un film; Danzatrice affermata ; Pausa, fermata ; La fermata ai box delle vetture di F. 1; La punta chi deve alzarsi presto ; Si alza molto presto ; Un fiore che sboccia molto presto in primavera; Un po' presto ; Il Pan che si rifiuta di crescere ; Far crescere su una pianta un'altra... pianta; Amareggiare, rincrescere ; Fatte crescere come galline, pecore, mucche..; Ultime Definizioni