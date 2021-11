La definizione e la soluzione di: Città del Catanese nota per le terme. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ACIREALE

Curiosità/Significato su: Citta del Catanese nota per le terme tappa Pedara-Messina, vinta da Fernando Gaviria Fra le classiche dello sport catanese la più nota a livello internazionale è il Trofeo Sant'Agata di corsa ...

Altre definizioni con città; catanese; nota; terme; La città dei Fluminensi; L antica città -stato greca; Il piccione di città ; Siciliana di città ; Segue Zafferana nel catanese ; Un vino rosso catanese ; Il supplì catanese ; L'Andrea rugbista catanese ; Il nota io ratifica quello di proprietà; nota località dei Grigioni; La nota che segue il re; La più nota casa automobilistica spagnola; Sosta interme dia; Andatura equina interme dia fra passo e galoppo; Ricorda celebri terme ; La provincia calabrese con Lamezia terme ;