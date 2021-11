La definizione e la soluzione di: La città con i Quartieri Spagnoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : NAPOLI

Curiosità/Significato su: La citta con i Quartieri Spagnoli 840833°N 14.246389°E40.840833; 14.246389 I cosiddetti Quartieri Spagnoli sorgono nel centro storico della città di Napoli, e riguardano quella parte del ...

Altre definizioni con città; quartieri; spagnoli; La città dei caratteristici Sassi; La città ceca della birra; Fu il fondatore della città Eterna; città del Catanese nota per le terme; Tra i più famosi quartieri di Los Angeles; Uno dei più noti quartieri di Lisbona; La città portoghese con i quartieri Alfama e Belém; Uno dei quartieri più esclusivi di Los Angeles; Nome di spagnoli ; E' senza per gli spagnoli ; Il viale... degli spagnoli ; Gli indigeni dell'America Latina per gli spagnoli ;