La definizione e la soluzione di: Ciliegia di sapore aspro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : AMARENA

Curiosità/Significato su: Ciliegia di sapore aspro ciliegio acido è simile alla ciliegia del ciliegio dolce (Prunus avium). Tra le varietà di ciliegio acido, si distinguono le seguenti, con frutti di diverso ...

Frutto esotico detto anche ciliegia cinese; Sorta di ciliegia ; Un grosso cioccolatino con ciliegia sotto spirito; La ciliegia nel Meridione; Il sapore dei frulli acerbi; Il sapore della sambuca; Lo è il sapore del limone; Vino dal sapore di... suolo; Trasformare in un aspro ... condimento; Come un acido aspro contenuto nell'uva; aspro e pungente come il fumo di legna; Condimento aspro