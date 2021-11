La definizione e la soluzione di: Cambiano i caffè in caraffe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : RA

Curiosità/Significato su: Cambiano i caffe in caraffe rivolse alla duchessa Carafa che le consigliò di rivolgersi alla regina Margherita per ottenere il finanziamento che talvolta i regnanti concedevano alle ...

Altre definizioni con cambiano; caffè; caraffe; cambiano il matto in cauto; cambiano il dolce in gocce; cambiano gli spazi in scali; cambiano il danno in vanto; Una pregiata qualità di caffè ; Interruzioni sul lavoro... per il caffè ; Agire come il caffè sui nervi; Processo che rende scuri i chicchi di caffè ; Sono doppie nelle caraffe ; Ultime Definizioni