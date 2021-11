La definizione e la soluzione di: __ board, tavola con ruote. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SKATE

Curiosità/Significato su: __ board, tavola con ruote incollare il nastro antiscivolo, con conseguente maggiore stabilità. Le ruote usate sono in media attorno ai 60mm e più soffici di quelle normali, oltre ...

Altre definizioni con board; tavola; ruote; La Mol che recita nella serie tv board walk Empire; Serie TV con Steve Buscemi: board walk __ ing; Ci sono da snowboard e da disegno; Una parola come computer o skateboard ; Soddisfatta... a tavola ; Ai lati della tavola ta; Molte bianche sono da tavola ; Si mette in tavola ; Quelli delle ruote non sono luminosi; ruote da mulini; Piccoli veicoli a due ruote per bambini; Veicolo a pedali a tre ruote ; Ultime Definizioni