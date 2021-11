La definizione e la soluzione di: Affrescò la Cappella degli Scrovegni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GIOTTO

Curiosità/Significato su: Affresco la Cappella degli Scrovegni La cappella degli Scrovegni è una ex cappella privata divenuta sito museale (parte dei Musei Civici agli Eremitani) che si trova nel centro storico di ...

Altre definizioni con affrescò; cappella; degli; scrovegni; La affrescò Michelangelo; La progettò Palladio e la affrescò Veronese; affrescò palazzi a Milano, Venezia e Madrid; Il Pontefice d una famosa cappella ; La cappella di Spello affrescata dal Pinturicchio; Una celebre cappella di Firenze; La sua cappella si trova a Narinkka, Helsinki; Il mister degli Azzurri... in breve; L auto degli yankee; Il genere degli U2; Il redattore che prepara le intestazioni degli articoli; Quella degli scrovegni è dipinta da Giotto; Tra i vizi dipinti da Giotto per gli scrovegni ; Vi è la Cappella degli scrovegni ; Ci si va per visitare la Cappella degli scrovegni ; Ultime Definizioni