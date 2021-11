La definizione e la soluzione di: Acido che porta informazioni genetiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : RNA MESSAGGERO

Curiosità/Significato su: Acido che porta informazioni genetiche si può dire, comunque, che le mutazioni genetiche hanno avuto un ruolo essenziale ancora prima, fin dagli albori della genetica; già nei celebri lavori ...

Altre definizioni con acido; porta; informazioni; genetiche; L’acido ribonucleico; In un celebre romanzo è definito placido ; Come un acido aspro contenuto nell'uva; Aminoacido sintetizzato a livello epatico e renale; Importa ntissime leghe; Riporta re alla situazione di partenza; I camerieri li porta no in palmo di mano; Pausania: un importa nte centro della Gallura; Un insieme di informazioni archiviate su computer; L’ufficio informazioni del palazzo; Si dispone per acquisire informazioni sull'attività delle Camere; Ha accesso a informazioni riservate; Trasformazioni... anche genetiche !; Sigla delle manipolazioni genetiche ; Il messaggero trasmette informazioni genetiche ; Contiene informazioni genetiche ; Ultime Definizioni