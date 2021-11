La definizione e la soluzione di: Uno standard per veicoli a basso impatto ambientale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : EEV

Curiosità/Significato su: Uno standard per veicoli a basso impatto ambientale di impatto ambientale e sostenibilità. Un fattore che definisce la strategia del marketing verde è la verificabilità dell'effettivo basso impatto ambientale ...

Altre definizioni con standard; veicoli; basso; impatto; ambientale; Le valutazioni di standard & Poor’s; Sono uguali nello standard ; Le valutazioni di Moody’s e di standard & Poor’s; standard ... come delle case curiali; veicoli con la cabina; Piccoli veicoli a due ruote per bambini; Grossi autoveicoli con uno o più rimorchi; Ricovero per vari veicoli ; Procedere verso il basso ; Verso il basso ; Situato più in basso ; Ribasso nelle quotazioni; Un cuoio a basso impatto ambientale; Il modello di sviluppo attento all'impatto ambientale; Formano il particolato in chimica ambientale ; Un cuoio a basso impatto ambientale ; Quello ambientale può essere alto o basso; Il modello di sviluppo attento all'impatto ambientale ; Ultime Definizioni